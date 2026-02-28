MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "irtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldız, yaptığı değerlendirmede masumiyet karinesine dikkat çekerek, yargı süreci tamamlanmadan kimsenin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gerek Anayasa’da gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde bu ilkenin açık şekilde yer aldığını hatırlatan Yıldız, AYM ve AİHM içtihatlarının da aynı yönde olduğunu ifade etti.

Soruşturma süreciyle ilgili yapılan açıklamalarda daha dikkatli bir üslup kullanılması gerektiğini belirten Yıldız, adil yargılama hakkının korunmasının hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"ÖZENLİ BİR ÜSLUP KULLANILMALIDIR"

Feti Yıldız, konu hakkında Habertürk'ten Mahir Kılıç'a değerlendirmelerde bulundu:

"İrtikap suçu, kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya vaatte bulunmaya bir kimseyi icbar ya da ikna etmesi veya kanunen almaması gereken şeyi, muhatabının hatasından yararlanarak alması ile oluşur.

Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

İcbar suretiyle irtikap suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar, ikna suretiyle irtikap suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar, hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

İrtikap tek failli kişisel bir suçtur, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Rüşvet ise, kamu görevlisinin de taraf olduğu çok failli bir suçtur.

Bir hukukçu olarak şu hususu önemle belirtmek durumundayım. Gerek Anayasamızda gerek AİHS başta olmak üzere taraf olduğumuz sözleşmelerde, AYM ve AİHM içtihatlarına göre, kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz.

Çünkü; masumiyet karinesinin adil yargılama hakkının ana unsurlardan biridir. Soruşturmayla ilgili açıklama yaparken özenli bir üslup kullanılmalıdır"