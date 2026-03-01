Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Stephen King, ABD’de son dönemde yaşanan askeri gerilimler üzerine yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Anayasası’nın I. Madde 8. Bölümü’ne atıfta bulunan King, savaş ilan etme ve askeri güç kullanma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu hatırlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan King, yetki tartışmalarına ilişkin,

“ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi Kongre’dedir. O şerefsizi görevden alın.” sözlerini kullandı.

King’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri faaliyetleri ve İran ile yaşanan gerilim, Başkan Trump'a karşı ciddi bir muhalefet yaratmaya başlıyor...