Kutlu Parti Genel Başkanı ve bir dönemde MHP’de milletvekilliği, grup başkanvekilliği yapan Prof. Yusuf Halaçoğlu, “Terörsüz Türkiye” söylemiyle başlatılan yeni çözüm sürecinin yarattığı tartışmaların partide önüne geçilemediğini kaydetti. Halaçoğlu, “MHP’deki esas sıkıntı, Öcalan sıkıntısı” dedi.

Birçok milliyetçi ve Ülkücünün çözüm sürecini benimseyemediğini kaydeden Yusuf Halaçoğlu, geçtiğimiz günlerde MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in genel başkan yardımcılığından istifasının bu memnuniyetsizlik sürecinin yüksek sesle söylenmesini beraberinde getirdiğini, bunun sonucunda bu noktaya gelindiğini ifade etti. 21 Mart tarihinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları kapsamında Türk bayrağının olmamasının sürecin DEM Parti tarafından samimiyetsiz götürüldüğünün açığa çıkmasına neden olduğunu kaydeden Halaçoğlu, şunları söyledi:

“MHP’deki esas sıkıntı, Öcalan sıkıntısı. Süreci milliyetçiler ve Ülkücüler bir türlü kabul edemedi. Bunun sonucunda parti de öyle görülüyor ki bir sıkıntı ortaya çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönder’in istifası da bir anlamda bu sıkıntının gün yüzüne çıkmasına neden olmuş belli ki. Sonuçta yaşanan sıkıntıyı çözebilmek için böyle bir yönteme başvuruldu anlaşılan.”

Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki pratiğinin hesaplanmadan hayata geçirilmesinin çelişkileri beraberinde getirdiğini dile getiren Yusuf Halaçoğlu, şöyle konuştu;

“ Silah bırakmak ile terör bitmiyor. Terör günümüzde silahsız da yapılabiliyor. DEM Parti’nin istekleri açık. Silah bırakan PKK teröristleri İran’da PJAK’a, Kuzey Irak’ta Barzani Peşmergesinin yanına ya da Suriye’de YPG terör örgütüne gitti. İran’da hareketleneceklerdi ama İran’ın tepkisi sert olunca geri adım attılar. İstediklerini yapamadılar. Eğer bir kalkışma içine girselerdi İran terör örgütünün PJAK uzantısını ortadan kaldıracaktı. Bu nedenle bir şey yapamadılar.”

Terörsüz Türkiye sürecinde istenilen taleplerin ortada olduğunu da anlatan Yusuf Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Vatandaşlık tanımından Türk kelimesinin çıkmasını istiyorlar. Kürtçe’nin resmi dil statüsüne gelmesini istiyorlar. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir bölümüne de olsa özerklik sağlayacak hakların verilmesini talep ediyorlar. Bunların hayata geçmesi Türkiye’den bir toprak parçasının da ayrılması anlamına gelecektir ileride. Bu talepleri almadan durmayacaklar.”

Hukuk devletinin, terör örgütü ile masaya oturmasının söz konusu olamayacağını kaydeden Yusuf Halaçoğlu, “Terör örgütü hukuk tanımaz ki. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Neden oturup o zaman terör örgütüyle bir hukuk devleti konuşacak? Bunların hepsi sorunlu konular. Bu konuları alt alta yazdığınızda MHP’de sorun yaşandı. Bunun sandıkta oy kaybı olabileceği ihtimali de göz önüne alındığında MHP’de böyle bir tablonun sonuç olarak yaşanmış olması güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.