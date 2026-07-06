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MHP İl Başkanı Hikmet Çınar’ın gerçekleştirdiği bir skandal Sinop’ta büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre, kamu kurumunda çalışan evli bir kadınla ilişki kurmak için Whatsapp’tan mesajlar atan Çınar, karşılık bulamayınca söz konusu kadının aracına zarar verdi.

Sinop’ta geniş yankı uyandıran olayda, İl Başkanı Çınar’ın ısrarla görüşmek istediği ve reddedildiği kadının aracına zarar verdiği anlar kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

REDDEDİLİNCE ÖFKELENDİ

Kadınla görüşme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan Hikmet Çınar, kadının park halindeki aracının yanına gitti. Not bıraktıktan sonra tekrar aracın yanına dönen ve öfkesi dinmeyen Çınar, bu kez doğrudan mala zarar verme kastıyla hareket ederek, kadına ait aracın sileceklerini kırdı. O anlar çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler Sinop’ta tepkiyle karşılandı.

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar'ın aracının sileceklerini kırdığı kadınla mesajlaşmaları

OLAYI ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ MÜ?

Aracına zarar verilen kadının Emniyete giderek şikayetçi olduğu, yapılan incelemelerde silecekleri kıran kişinin MHP İl Başkanı Çınar’ın olduğu öğrenilince olayı üstünün örtüldüğü iddia edildi.

YÖNTERCİ BAŞKAN

Diğer yandan MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar’ın MHP’den tasfiye edilen İzzet Ulvi Yönter’e yakın bir isim olduğu aktarıldı. Çınar’ın Yönter ile birlikte hareket eden il başkanlarından biri olduğu aktarılırken, MHP Genel Merkezi’nin başlattığı Yönter tasfiyesinin dışında kalmasında ise MHP MYK Üyesi Davut Haskırış’ın etkili olduğu öğrenildi.