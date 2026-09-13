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Önümüzdeki seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti kanadından partilerinin oy oranına ilişkin iddialı açıklamalar gelirken, MHP cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediklerini belirterek, Meclis'te ise MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyledi. Adan, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZIN, ARSIZIN NEFESİNİN KESİLECEĞİ BİR SİSTEM"

MHP'ye yakın Türkgün gazetesinde yer alan habere göre Adan, açıklamasının devamında mücadele kapsamında yeni bir sistem kurulması gerektiğini de söyledi. Adan, "Ayrıca yapacağımız en önemli hadiselerden bir diğeri de verdiğimiz mücadelede, hırsızın, arsızın nefesinin kesileceği bir sistemi de inşa etmemiz lazım" dedi.

AK PARTİ'DEN GELEN ANKET AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

Adan'ın Cumhur İttifakı yerine Meclis'te yalnızca MHP'yi birinci parti olarak görmek istediklerini ifade etmesi dikkat çekti. Bu açıklama, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un bir gün önce yaptığı değerlendirmeyi de gündeme getirdi.

Yavuz, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğünü belirtirken, anketlerde AK Parti'nin en yakın rakibinin 7-8 puan önünde olduğunu iddia etmişti. AK Partili Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" iddiasında bulunmuştu.