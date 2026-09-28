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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti.

Muğla'da da üyelerin oy kullandığı kongrelerde 13 ilçede başkanlar belirlendi.

Menteşe’de Batuhan Kıloğlu, Bodrum’da Tuna Işın, Dalaman’da Bilal Sarıhan, Datça’da Ege Curacı, Fethiye’de Mustafa Koyuncu, Köyceğiz’de Tanju Satılmış, Kavaklıdere’de Cengiz Doğan, Marmaris’te Ali Bedir, Milas’ta Yiğit Nur Alkaya, Ortaca’da Umut Sivas, Seydikemer’de Tuğrul Yılmaz, Ula’da Gürkan Aktaş ve Yatağan’da Ozan Gürpınar ilçe başkanı oldu.