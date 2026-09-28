OLAYLAR

1538 - Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.

1730 - Lâle Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.

1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.

1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre, Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.

1920 - Kâzım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu (15. Kolordu), Doğu Harekatı'nı başlatarak taarruza geçti.

1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.

1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride, birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.

1939 - Nazi Almanyası ve SSCB, işgal ettikleri Polonya'yı paylaştıklarını içeren bir protokol imzaladı.

1954 - Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.

1961 - Cemal Abdünnasır önderliğinde Mısır ile Suriye'nin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye'deki askeri darbenin ardından sona erdi.

1965 - İstanbul Kız Kulesi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na devredildi.

1978 - Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyelik başvurusunu kabul etti.

1978 - Sovyetler Birliği, Kuzey Kutbu'nda nükleer denemeler yaptığını ilk kez açıkladı.

1982 - Halk arasında "Banker Kastelli" olarak anılan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

1986 - Boşalan 11 Milletvekilliği için ara seçim yapıldı.

1992 - Avrupa Birliği kuruldu.

1994 - Modern deniz tarihinin en büyük kazası yaşandı. M/S Estonia feribotu Baltık Denizi'nde battı; 852 kişi öldü.

1995 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi'ne devri konusunda anlaştılar.

2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu.

2018 - Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde, 7,5 Mw şiddetinde deprem meydana geldi: 4.340 kişi öldü.

2023 - 2023 Rotterdam silahlı saldırıları meydana geldi ve bu sırada Rotterdam'ın Delfshaven kentindeki bir konutta meydana gelen silahlı saldırı ve kundaklama olayında iki kişi öldü. Ayrıca Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bir sınıfta da bir kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

MÖ 551 - Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazar (ö. MÖ 479)

616 - Cavanşir, Varaz Grigor'un ikinci oğlu olan ve 638-681 yılları arasında hüküm süren Kafkas Albanyası hükümdar (ö. 681)

1681 - Johann Mattheson, Alman besteci (ö. 1764)

1803 - Prosper Merimee, Fransız romancı (ö. 1870)

1819 - Aimé Millet, Fransız heykeltıraş (ö. 1891)

1823 - Alexandre Cabanel, Fransız ressam (ö. 1889)

1841 - Georges Clemenceau, Fransız gazeteci, doktor, siyasetçi ve Fransa Başbakanı (ö. 1929)

1852 - Henri Moissan, Fransız kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1907)

1867 - Hiranuma Kiichirō, Japon millî sağ siyasetçi (ö. 1952)

1887 - Avery Brundage, Amerikalı atlet (ö. 1975)

1898 - Carl Clauberg, Nazi Almanyası'nda tıp doktoru (Toplama kamplarında insanları kobay olarak kullanan) (ö. 1957)

1905 - Max Schmeling, Alman boksör ve Dünya ağır sıklet şampiyonu (ö. 2005)

1919 - İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi (ö. 1975)

1924Giuseppe Chiappella, İtalyan futbolcu (ö. 2009)

Marcello Mastroianni, İtalyan oyuncu (ö. 1996)

1926 - Fritz Streletz, Doğu Almanyalı eski rütbeli asker ve siyasetçi (ö. 2025)

1930 - Immanuel Wallerstein, Amerikalı sosyolog (ö. 2019)

1932 - Víctor Jara, Şilili şarkıcı ve müzisyen (ö. 1973)

1933 - Miguel Berrocal, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)

1934 - Brigitte Bardot, Fransız oyuncu (ö. 2025)

1935 - Heather Sears, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1994)

1936 - Martin Bernheimer, Alman-Amerikalı gazeteci ve müzik eleştirmeni (ö. 2019)

1937 - Rod Roddy, Amerikalı televizyon ve radyo sunucusu (ö. 2003)

1939 - Sven Hirdman, İsveçli diplomat

1942 - Bettina Heltberg, Danimarkalı romancı, aktris ve gazeteci (ö. 2025)

1947 - Şeyh Hasina Vecid, Bangladeşli siyasetçi

1947 - Volodimir Troşkin, Ukrayna asıllı Sovyet eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)

1950Levent Kırca, Türk komedyen (ö. 2015)

Christina Hoff Sommers, Amerikalı araştırmacı-yazar

1952Seyyal Taner, Türk şarkıcı ve oyuncu

Sylvie Kristel, Hollandalı sinema sanatçısı ve model (ö. 2012)

1953 - İbrahim Hasgür, Türk avukat, akademisyen, siyasetçi

1954George Lynch, Amerikalı müzisyen

Margot Wallström, İsveçli siyasetçi ve bakan

1955 - Stéphane Dion, Kanadalı siyasetçi ve bakan

1956Ceyhun Güray, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

Manfred Curbach, Alman İnşaat Mühendisi ve Öğretim Üyesi

1957 - Ayşegül Aldinç, Türk şarkıcı ve oyuncu

1960Jennifer Rush, Amerikalı şarkıcı

Ahmed Şubeyr, Mısırlı millî futbolcu ve teknik direktör

Stéphane Romatet, Fransız büyükelçi

1961 - Lenita Toivakka, Finlandiyalı bir politikacı ve Ulusal Koalisyon Partisi üyesi

1962 - Harm van Veldhoven, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

1963 - Érik Comas, Fransız eski Formula 1, Formula 3000, Formula Rippon ve Super GT yarışçısı

1964Claudio Borghi, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör

Paul Jewell, İngiliz futbolcu, antrenör ve teknik direktör

1965 - Ginger Fish, Amerikalı müzisyen

1966 - Maria Canals Barrera, Amerikalı ve Küba kökenli oyuncu

1967 - Mira Sorvino, Amerikalı oyuncu

1968Mika Häkkinen, Fin yarış otomobili sürücüsü

Naomi Watts, İngiliz aktris

1969 - Piper Kerman, Amerikalı anı yazarı

1970Kimiko Date, Japon profesyonel tenis oyuncusu

Miraç Eronat, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1971Cenk Durmazel, Türk komedyen ve Malt ve Badluck grubunun solisti

Alan Wright, İngiliz eski futbolcu

1972 - Dita Von Teese, Amerikalı burlesk dansçı, manken, oyuncu ve modacı

1974 - Muhammed el-Cihani, Suudi millî futbolcu

1975 - Valérien Ismaël, Fransız teknik direktör ve eski futbolcu

1976 - Fedor Emelianenko, Rus dövüşçü

1977 - Young Jeezy, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

1978 - Nicole McKibbin, Amerikalı rock şarkıcısı ve söz yazarı

1979 - Bam Margera, Amerikalı profesyonel kaykaycı, oyuncu ve yönetmen

1981Willy Caballero, Arjantinli futbolcu

Nihan Büyükağaç, Türk aktris ve tiyatrocu

José Calderón, İspanyol profesyonel basketbolcu

Gül Gölge, Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu

Jorge Guague, Ekvadorlu millî futbolcu

1982Aleksandr Anyukov, Rus eski futbolcu

Emeka Okafor, Amerikalı basketbolcu

Anderson Varejão, Brezilyalı profesyonel basketbolcu

1983Charbel Georges, İsveçli futbolcu

Vincent Simon, Tahitili futbolcu

1984Melody Thornton, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve dansçı

Mathieu Valbuena, Fransız futbolcu

1985 - Luke Chambers, İngiliz defans oyuncusu

1986Andrés Guardado, Meksikalı futbolcu

Engin Öztürk, Türk oyuncu

Javi Poves, İspanyol eski futbolcu

1987 - Hilary Duff, Amerikalı aktris, şarkıcı ve yazar

1988Marin Čilić, Hırvat profesyonel tenisçi

Esmée Denters, Hollandalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1989Çağla Büyükakçay, Türk millî tenisçi

Marcus Gross, Alman kanocu

1990İbrahim Galib, Suudi futbolcu

Ekrem Engin, Türk futbolcu

Mina Horiguchi, Japon model ve sunucu

1991Jang Hyun-soo, Güney Koreli milli futbolcu

Yuto Ono, Japon futbolcu

Mayra Dias, Brezilyalı manken

Furkan Alakmak, Türk futbolcu

1992 - Gizem Başaran, Türk kadın milli basketbolcu

1993 - Stelios Kiçiu, Yunan millî futbolcu

1994Onurcan Piri, Türk futbolcu

Simon Hald Jensen, Danimarkalı hentbolcu

Akihisa Okada, Japon futbolcu

Xavier Arreaga, Ekvatorlu milli futbolcu

Trevor Daniel, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1996 - Junto Taguchi, Japon futbolcu

1997 - Fatih Arda İpcioğlu, Türk kayakla atlamacı

1998Alessandro Covi, İtalyan bisikletçi

Răzvan Arnăut, Rumen güreşçi

1999 - Alimardon Şukurov, Kırgız milli futbolcu

2000 - Frankie Jonas, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve eski çocuk oyuncu

2004 - Isack Hadjar, Cezayir asıllı Fransız yarış pilotu

ÖLÜMLER

1197 - VI. Heinrich, Almanya Kralı (d. 1165)

1555 - Kara Ahmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (Kanuni dönemi) (d. ?)

1574 - II. Guidobaldo della Rovere, İtalyan soylusu (d. 1514)

1859 - Carl Ritter, Alman tarihçi, filozof ve coğrafyacı (d. 1779)

1888 - François Achille Bazaine, Fransız mareşal (d. 1811)

1891 - Herman Melville, Amerikalı şair ve yazar (d. 1819)

1895 - Louis Pasteur, Fransız kimya ve biyoloji bilgini (d. 1822)

1914 - Stevan Stojanović Mokranjac, Sırp bestekâr, müzik eğitmeni, orkestra şefi, koleksiyoncu ve yazar (d. 1856)

1918 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (d. 1858)

1935 - William Kennedy Dickson, Thomas Edison'un istihdamında, ilk sinema filmi kamerasını icat eden İskoç mucit (ö. 1860)

1953 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (d. 1889)

1956 - William Boeing, Boeing şirketinin kurucusu Amerikalı iş insanı (d. 1881)

1964 - Harpo Marx (Marx Kardeşler'in ikincisi), Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1888)

1964 - Henri Grégoire, Belçikalı tarihçi (d. 1881)

1966 - Andre Breton, Fransız yazar ve şair (d. 1896)

1970 - Cemal Abdünnasır, Mısırlı asker, devlet adamı ve sosyalist lider (Mısır'ın 2. Cumhurbaşkanı) (d. 1918)

1970 - John Dos Passos, Amerikalı yazar (d. 1896)

1978 - I. Ioannes Paulus, Katolik Kilisesi'nin 263. Papası (33 günle dönemi en kısa 10 papadan biri) (d. 1912)

1979 - Cevat Yurdakul, Türk polis ve Adana Emniyet Müdürü (suikast sonucu) (d. 1942)

1981 - Rómulo Betancourt, Venezuelalı siyasetçi (d. 1908)

1984 - Cihat Baban, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1911)

1989 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (d. 1917)

1990 - Larry O'Brien, 1975-1984 yılları arası NBA'in patronluğunu yapmıştır (d. 1917)

1991 - Miles Davis, Amerikalı müzisyen (d. 1926)

2000 - Pierre Trudeau, Kanadalı hukukçu, gazeteci ve Kanada'nın 15. Başbakanı (d. 1919)

2003 - Elia Kazan, Rum asıllı Amerikalı yönetmen, yazar ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1909)

2010 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)

2010 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (d. 1922)

2013 - Turgut Özakman, Türk bürokrat, yazar ve avukat (d. 1930)

2014 - Talip Apaydın, Türk yazar (Köy enstitüsü mezunu) (d. 1926)

2015 - Catherine Coulson, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2015 - Ignacio Zoco, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1939)

2016 - Ann Emery, İngiliz aktris (d. 1930)

2016 - Larkin Malloy, Amerikalı dizi oyuncusu, spiker, seslendirme sanatçısı ve oyunculuk eğitmeni (d. 1954)

2016 - Agnes Nixon, Amerikalı aktris, yazar, senarist ve yapımcı (d. 1922)

2016 - Şimon Peres, İsrailli siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1923)

2017 - Marietta Marich, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, yazar, tiyatro yönetmeni ve televizyon sunucusu (d. 1930)

2017 - Daniel Pe'er, İsrailli sunucu ve haber spikeri (d. 1943)

2017 - Jürgen Roth, Alman araştırmacı gazeteci ve yazar (d. 1945)

2017 - Andreas Schmidt, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1963)

2017 - Benjamin Whitrow, İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)

2018 - Tamaz Çiladze, Gürcü yazar, şair ve oyun yazarı (d. 1931)

2018 - Barnabas Sibusiso Dlamini, Esvatinili siyasetçi (d. 1942)

2018 - Joe Masteroff, Amerikalı oyun yazarı (d. 1919)

2019 - José Aldunate, Şilili cizvit papaz, eğitimci ve insan hakları aktivisti (d. 1917)

2019 - Alexander Davion, Fransız-İngiliz oyuncu (d. 1929)

2019 - José José, Meksikalı şarkıcı, müzisyen ve aktör (d. 1948)

2020 - Rubén Anguiano, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1955)

2022 - Coolio, Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncu (d. 1963)

2023 - Ganire Paşayeva, Azerbaycanlı politikacı (d. 1975)

2024 - Kris Kristofferson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1936)

2025 - Roger Lukaku, Kongolu eski millî futbolcu (d. 1967)

2025 - Yavuz Bülent Bâkiler, Türk şair ve yazar (d. 1936)