Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 kişinin imzasıyla yayımlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri, siyaset gündeminin merkezinde kalmaya devam ediyor. Bildiride, mevcut yönetimin politikalarına yönelik eleştiriler yapılırken, laiklik vurgusu da ön planda.

SANAT DÜNYASINDAN SERT TEPKİLER

Bildirinin yayımlanmasının ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok tanınmış isimden eleştiriler geldi. Son olarak sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bildiriyi sert bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum" diyerek, bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini ifade etti.

HAZIMSIZLIK İDDİALARINA CEVAP

Ramazan ayının manevi atmosferinde yayımlanan bildirinin hazımsızlık olarak değerlendirilebileceğini belirten Şentürk, Türkiye'nin gerici veya şeriatçı bir kuşatma altında olduğu iddialarının gerçekçi olmadığını söyledi. Şentürk açıklamalarında, Türkiye'deki dini özgürlüklerin ve inanç çeşitliliğinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan bir ülkede, kimse kimseyi inancı yüzünden yargılamaz. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Kimseye bir şey denmiyor," dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, yayımlanan bildiriyi eleştirerek, "Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadığı, Türkiye’de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları kısıtlanmadığı halde, milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyenlerin hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız," dedi. Erdoğan, ayrıca Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Bu ayda milletimizi kutuplaştırmaya çalışanlara eyvallah demeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLER VE TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Bu açıklamalarla birlikte, hem sanatçılardan hem de siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Laiklik ve dini değerler üzerindeki tartışmalar, Türkiye’nin toplumsal ve siyasi gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.