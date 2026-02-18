Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri siyaset gündemini hareketlendirdi. Metinde, mevcut yönetimin politikalarına yönelik eleştiriler yer alırken, laiklik vurgusu öne çıktı.

İmzacı isimler arasında Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, Merdan Yanardağ, İlhan Cihaner, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Müjde Ar, Şükrü Erbaş, Rutkay Aziz, Canan Güllü ve Timur Soykan gibi farklı kesimlerden tanınmış isimler yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan ise 81 ilin valileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiği programda söz konusu bildiriye sert tepki gösterdi. Erdoğan, konuşmasında bildiride yer alan ifadeleri eleştirerek, Türkiye’nin demokratik ve anayasal düzenine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz. Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadığı, Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla

ayrılmayacağız. Yayımladıkları bildirilerle 86 milyonun ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin, milletimizin arasına nifak sokmasına, birlik ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.