Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyururken Diyadin’den gece yarısı dikkat çeken paylaşımlar geldi.

METİN DİYADİN'DEN GECE YARISI PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Tecrübeli teknik adam saat 01.32’de yaptığı ilk paylaşımda, “Yalan söyleyenler, doğru söyleyenlere inanmazlar.” ifadelerini kullandı.

Ardından saat 03.11’de ikinci bir mesaj yayımlayan Diyadin, “Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta ararlar.” görevine son verilmesine dair bir gönderme yaptı.

Paylaşımların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar sosyal medyada Diyadin’e destek mesajları iletti.