Türkiye hızla yaşlanıyor: 65 yaş üstü nüfus 9,5 milyonu geçti

Yaşlı nüfus sayısı

Verilere göre Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Sadece son bir yıl içinde yaşlı kategorisine giren kişi sayısı yaklaşık 470 bin arttı. Bu artış, nüfusun yaşlanma sürecinin hızlandığını ve demografik yapının kısa sürede ciddi biçimde değişebileceğini gösteriyor.