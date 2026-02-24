Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi romanının diziye çevrilmesi ve 9 dairesinin bulunduğu Beyoğlu’ndaki 53 yıllık Taray Apartmanı'nın yıkım kararı çıkması ile gündemde sıkça yer aldı.

Orhan Pamuk gündemde konuşulurken tiyatro ve sinema oyuncusu Metin Akpınar'ın sözleri yeniden konuşuldu.

Orhan Pamuk ve Metin Akpınar

'ORHAN PAMUK KİMMİŞ'

Akpınar, 2012'de CNN Türk'de yayınlanan ve günümüzde tutuklu yargılanan gazeteci Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programında, Orhan Pamuk hakkında çarpıcı ifadeler dile getirmişti.

Aysever'in "Orhan Pamuk röportajında 'Türkiye’de tepeden bakan Kemalist şımarık tiplerden bıktık' mealinde şeyler söyledi. Dünya çapında bir yazarın bu sözleri yankı uyandırdı" sözleri üzerine Akpınar, "Orhan Pamuk kimmiş ya. Ben de Orhan Pamuk’tan bıktım" ifadelerini kullanmıştı.