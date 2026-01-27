Açıklamaya göre yarın Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise yarın Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt’in güneydoğusu, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur öngörülüyor.

Malatya ile Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi, Hakkâri ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde tipi ve kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

