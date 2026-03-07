YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Karadeniz kıyılarının büyük bölümünde, Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde de benzer şekilde kış koşullarının hissedileceği ifade ediliyor.

BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Soğuk havanın etkisiyle özellikle iç ve doğu kesimlerde kış koşullarının daha belirgin hissedileceği tahmin ediliyor.

SİS, BUZLANMA VE DON RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus oluşması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, ancak Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olabileceği bildirildi.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riskinin sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayanların ve dağlık alanlarda bulunanların tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.