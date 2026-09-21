İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arterlerde, otoyollarda ve köprü bağlantı yollarında sürücüleri zorlayan ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB anlık harita verilerine göre, il genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 62 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde trafik çilesi
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik çilesi erken başladı. İl genelinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaşırken, hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki ana arterler ile köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası'nda D-100 ve TEM Kilitlendi Avrupa Yakası'na bakıldığında, D-100 (E-5) Karayolu üzerinde Beylikdüzü ve Avcılar istikametinden başlayarak Küçükçekmece, Sefaköy, Bahçelievler, Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ üzerinden Haliç'e kadar uzanan güzergahta koyu kırmızı renkli, ağır ilerleyen bir trafik dikkati çekiyor.
TEM Otoyolu cephesinde ise kronikleşen Mahmutbey Gişeler mevkisinde yoğunluk zirve yaparken, bu durum Kağıthane ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımına kadar araç kuyruklarının uzamasına neden oluyor. Ayrıca Bağcılar ve Esenler iç bağlantı yollarında da bölgesel sıkışıklıklar haritaya kırmızı olarak yansımış durumda.
Anadolu Yakası'nda E-5 Hattı Kırmızıya Boyandı Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu üzerinde Kartal, Maltepe, Bostancı, Göztepe ve Kadıköy (Uzunçayır) sapağına kadar olan hatta trafik adeta kilitlenmiş durumda.
TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Çamlıca bağlantıları ile Kavacık üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyen kesimlerde haritanın kırmızıya döndüğü ve ciddi yığılmalar olduğu görülüyor.
Kıtalararası geçiş sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yaka bağlantılarında (özellikle Altunizade, Acıbadem, Zincirlikuyu ve Beşiktaş katılımlarında) sabah trafiğinin etkisiyle yoğunluğun en üst seviyeye çıktığı gözlemleniyor.