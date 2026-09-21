İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde trafik çilesi

TEM Otoyolu cephesinde ise kronikleşen Mahmutbey Gişeler mevkisinde yoğunluk zirve yaparken, bu durum Kağıthane ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımına kadar araç kuyruklarının uzamasına neden oluyor. Ayrıca Bağcılar ve Esenler iç bağlantı yollarında da bölgesel sıkışıklıklar haritaya kırmızı olarak yansımış durumda.