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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istifasının ardından eşi Dilek Kaya İmamoğlu da CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Dilek Kaya İmamoğlu, istifa açıklamasında "YENİ" vurgusu yaptı.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve demokrasinin yalnızca sözlerle değil; herkes için, her koşulda ve kararlılıkla savunulması gerektiğine inandım.

Bugün de aynı yerde, aynı inançla duruyorum.

Yıllarca mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmak benim için bir vazgeçiş değil; tam tersine, inandığım değerlerden vazgeçmemenin bir sonucudur.

Çünkü insanların sesinin duyulduğu, emeğinin ve iradesinin yok sayılmadığı; hukukun, adaletin ve eşitliğin herkes için geçerli olduğu bir Türkiye özleminden vazgeçemem.

İşte bu inançla bugün YENİ’nin bir parçasıyım.

Daha adil, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu umudu ve inancı paylaşan herkesi, YENİ bir Türkiye için bu yolculuğa birlikte çıkmaya davet ediyorum.