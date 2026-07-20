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Kaynak: İHA

Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz Pazartesi günü havanın açık olacağı, özellikle 12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edilirken, rüzgarın ise gün içerisinde yön değiştirerek saatte 5 ila 35 kilometre hızla esmesi ön görülüyor.

Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasında, 21 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklığın 42 derece, 22 Temmuz Çarşamba günü 41 derece olması tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklığın 37 dereceye gerilemesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanda bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.