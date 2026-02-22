MGM'nin raporuna göre Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ile Van’ın kuzey ilçelerinde de yağış bekleniyor.

BAZI İLLERDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmalarına karşı uyarıyor.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği bildiriliyor.