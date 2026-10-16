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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim Cumartesi günü yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

MGM'nin MeteoUyarı sistemi üzerinden yayımladığı bilgilere göre, özellikle Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli sağanağın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

İSTANBUL DAHİL 5 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik olayların beklendiğini ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.

36 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ederken vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmeleri istendi.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenen yağışların beraberinde çeşitli riskler getirebileceğini bildirdi.

Yetkililer, özellikle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.