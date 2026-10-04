Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki konut sektörü, yüksek kredi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle 2026 yılının son çeyreğine kan kaybıyla giriyor. Türkiye genelinde 2025 yılının tamamında 1 milyon 688 bin 910 konut satılarak tarihi rekor kırılırken, 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 950 bin 529 seviyesinde kaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yaşanan yüzde 6,8'lik gerileme, sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Yılın son üç ayında beklenen hareketlilik sağlanamazsa 2026'nın önceki yılın gerisinde tamamlanacağını belirten temsilciler, piyasanın canlanması için acil finansman desteği çağrısında bulundu.

YÜKSEK KREDİ MALİYETLERİ TALEBİ SIFIR NOKTASINA İTİYOR

Ağustos ayında toplam konut satışları yıllık bazda yüzde 14,7 azalırken, ikinci el konut satışlarındaki düşüş yüzde 19,4’e kadar ulaştı. Buna karşılık aynı dönemde ipotekli (kredili) satışların yüzde 7,2 artış göstermesi, alıcıların kredi şartlarına ne kadar hassas olduğunu ve piyasada uygun finansman ihtiyacının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektörün temel beklentisi, ertelenen konut talebinin 2027 yılına kalmadan yılın son çeyreğinde yeniden piyasaya kazandırılması yönünde şekilleniyor.

KREDİ KAMPANYALARI 260'TAN FAZLA SEKTÖRE CAN SUYU OLABİLİR

Konut piyasasında alım iştahı canlılığını korurken, yüksek finansman maliyetleri talebin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Sektör temsilcileri, genel faiz oranlarında belirgin bir gerileme yaşanmasa dahi kamu bankaları öncülüğünde uygun maliyetli konut kredisi kampanyalarının devreye alınmasının şart olduğunu vurguluyor.

Konut sektöründeki bir canlanmanın yalnızca gayrimenkulü değil, inşaat malzemelerinden mobilyaya, beyaz eşyadan nakliye, dekorasyon ve sigortaya kadar 260’tan fazla alt sektörü doğrudan ve dolaylı olarak besleyeceği ifade ediliyor. Faizlerde sağlanacak bir iyileşmeyle birlikte 2027 için çok daha olumlu bir tablo hedefleniyor.