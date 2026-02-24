Meta, yapay zeka altyapısını büyütmek için AMD ile çok yıllı bir anlaşma yaptığını duyurdu. İşbirliği kapsamında 6 gigavata kadar “AMD Instinct” GPU’nun devreye alınması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, artan yapay zeka iş yüklerini karşılayabilmek için daha büyük ve ölçeklenebilir hesaplama gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

YOL HARİTALARI UYUMLU İLERLEYECEK

Anlaşma çerçevesinde iki şirketin çip, sistem ve yazılım alanındaki yol haritalarını da uyumlu hale getireceği bildirildi.

Yazılım ve donanımı kapsayan işbirliğinin, daha hızlı ve geniş ölçekli inovasyon sağlaması hedefleniyor.

SEVKİYATLAR 2026’DA BAŞLIYOR

İlk GPU dağıtımlarını destekleyecek sevkiyatların 2026’nın ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Meta, söz konusu ortaklığın altyapıyı büyük ölçekte büyütme stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, daha dayanıklı ve esnek bir teknoloji altyapısı inşa etmeyi amaçladığını kaydetti.