2026 Şubat ayı itibarıyla güncel piyasa verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin evde hazırladığı ekonomik bir iftar sofrasının maliyeti ortalama 1.000 – 1.500 TL arasında değişiyor.
Ramazanın 6. günü uygun fiyatlı iftar menüsü: Yapay zeka hesapladı
Ramazan ayının 6. gününde protein miktarı yüksek ve uygun bütçeli 4 kişilik evde hazırlanan mütevazı bir iftar menüsünü sizler için yapay zekaya hesaplattık.Derleyen: Hava Demir
FIRINDA SEBZELİ BALIK
4 adet orta boy Çipura veya Levrek (Temizlenmiş)
Sebzeler: 2 adet büyük boy patates,
2 adet kuru soğan (halka doğranacak),
2 adet limon,
4-5 adet çeri domates.
Sos İçin: Yarım çay bardağı zeytinyağı,
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı tuz
yarım çay kaşığı karabiber
1 dal taze biberiye veya kekik.
Çipura / Levrek4 Adet (Orta Boy) 125 - 150 TL / Adet 500 - 600 TL
KREMALI MANTAR VEYA DOMATES ÇORBASI
4-5 adet olgun domates (veya 1 kutu domates püresi)
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı süt (kıvam ve lezzet verir)
Üzeri için: Rendelenmiş kaşar peyniri.
Domates1 Kg (Tarla/Salkım) 65 - 80 TL
ROKA SALATASI
2 demet taze roka
1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)
Yarım su bardağı ceviz içi
Sosu için: Nar ekşisi, zeytinyağı, yarım limon suyu ve tuz.
Roka 2 Demet25 TL / Demet 50 TL
TAHİN HELVASI
300-400 gr sade tahin helvası
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı limon suyu
400 gr 75 - 100 TL
GENEL TOPLAM: 895 - 945 TL