24 Şubat 2026 Salı
Ramazanın 6. günü uygun fiyatlı iftar menüsü: Yapay zeka hesapladı

Ramazan ayının 6. gününde protein miktarı yüksek ve uygun bütçeli 4 kişilik evde hazırlanan mütevazı bir iftar menüsünü sizler için yapay zekaya hesaplattık.

2026 Şubat ayı itibarıyla güncel piyasa verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin evde hazırladığı ekonomik bir iftar sofrasının maliyeti ortalama 1.000 – 1.500 TL arasında değişiyor.

FIRINDA SEBZELİ BALIK
4 adet orta boy Çipura veya Levrek (Temizlenmiş)
Sebzeler: 2 adet büyük boy patates,

2 adet kuru soğan (halka doğranacak),

2 adet limon,

4-5 adet çeri domates.
Sos İçin: Yarım çay bardağı zeytinyağı,

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

1 dal taze biberiye veya kekik.

Çipura / Levrek4 Adet (Orta Boy) 125 - 150 TL / Adet 500 - 600 TL

KREMALI MANTAR VEYA DOMATES ÇORBASI

4-5 adet olgun domates (veya 1 kutu domates püresi)
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı süt (kıvam ve lezzet verir)
Üzeri için: Rendelenmiş kaşar peyniri.

Domates1 Kg (Tarla/Salkım) 65 - 80 TL

ROKA SALATASI
2 demet taze roka
1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)
Yarım su bardağı ceviz içi
Sosu için: Nar ekşisi, zeytinyağı, yarım limon suyu ve tuz.

Roka 2 Demet25 TL / Demet 50 TL

TAHİN HELVASI

300-400 gr sade tahin helvası
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı limon suyu

400 gr 75 - 100 TL

GENEL TOPLAM: 895 - 945 TL

