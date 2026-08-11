Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'de sosyal medya devleri Meta ve TikTok'un karşı karşıya olduğu binlerce davada dikkat çeken bir karar çıktı. Temyiz mahkemesi, şirketlerin platform tasarımlarından kaynaklandığı öne sürülen zararlar nedeniyle açılan davaların düşürülmesi yönündeki talebini kabul etmedi.

MAHKEMEDEN META VE TIKTOK'A RET

The Hill'in aktardığına göre mahkeme, Meta ve TikTok'un henüz yargılama sürecinin erken aşamasında temyiz yoluna başvurduğunu belirtti.

Kararda, teknoloji şirketlerini kullanıcıların oluşturduğu içeriklerden doğabilecek hukuki sorumluluklara karşı büyük ölçüde koruyan İletişim Ahlakı Yasası'na da değinildi.

Mahkeme, söz konusu düzenlemenin davaları doğrudan düşürmek amacıyla değil, şirketlerin sorumluluğa karşı savunma yapabilmesine olanak tanıdığını kaydetti. Temyiz yetkisinin bulunmadığına hükmeden mahkeme, şirketlerin başvurusunu reddetti.

BİNLERCE DAVA AÇILMIŞTI

ABD'de Meta bünyesindeki sosyal medya platformları ile TikTok'un tasarım özelliklerinin kullanıcılara zarar verdiği iddiasıyla binlerce dava açılmıştı. Meta ve TikTok da söz konusu dosyaların düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkileri daha önce de ABD'deki mahkemelerin gündemine gelmişti.

Daha önce görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'u bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerden kısmen sorumlu tutmuş ve 6 milyon dolar tazminata hükmetmişti.

20 yaşındaki K.G.M. tarafından açılan ve binlerce dosyanın bir araya getirilmesiyle görülen davada, sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüştüğü, bunun da ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı veya mevcut sorunları ağırlaştırdığı öne sürülmüştü.