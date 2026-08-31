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Meta'nın, günlük iş süreçlerini yapay zeka ajanlarına devrederek organizasyon yapısını küçültmeyi hedefleyen "Project OT" (Organization Transformation) kod adlı planında frene basıldı. Mayıs ayındaki küçülmenin ardından kasım ayında yapılması planlanan ikinci işten çıkarma dalgası, CEO Mark Zuckerberg tarafından iptal edildi veya belirsiz bir tarihe ertelendi.

YAPAY ZEKA BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİ

Şirket içi verilere göre, yapay zeka araçlarının altyapı ve kodlama tarafındaki faaliyetleri yıllık bazda yüzde 220 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. Buna karşın kullanıcıya yansıyan yeni veya iyileştirilmiş özelliklerdeki artış yalnızca yüzde 36 seviyesinde kaldı. Yapay zeka sistemlerinin ürettiği kodların oluşturduğu teknik aksaklıklar ve güvenlik ihlalleri ise yüzde 40 artarken, mühendislerin bu sorunları çözmek için harcadığı süre yüzde 70 oranında yükseldi. Mark Zuckerberg de düzenlediği toplantıda, yapay zekanın kısa vadedeki gelişim hızını fazla iyimser tahmin ettiklerini kabul etti.

ÇALIŞAN TAKİP SİSTEMİ TEKİYE YOL AÇTI

Yapılanmanın bir parçası olarak ABD'deki personelin bilgisayarlarına yüklenen fare hareketleri ve klavye takip yazılımları, çalışanlar arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. Kendi yerlerini alacak yapay zeka modellerinin bu verilerle eğitileceğini öğrenen çalışanların tepkisi sonrasında şirket içi memnuniyet skorları 19 puan birden geriledi.

İkinci dalga işten çıkarma kararı şimdilik ertelenmiş olsa da Meta yönetimi yapay zeka odaklı dönüşüm vizyonundan tamamen vazgeçmiş değil. Sektör temsilcileri, teknolojik altyapının yeterli olgunluğa ulaşması halinde önümüzdeki yıllarda benzer küçülme senaryolarının yeniden masaya gelebileceğini belirtiyor.