Dijital dönüşümde kritik bir eşik olan 5G, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde kademeli olarak devreye alınacak. Bu sayede mobil internet hızları, kapasite ve gecikme süreleri önemli ölçüde iyileşecek.
Türkiye’de 5G çağı başlıyor: İşte uyumlu telefonlar ve yapmanız gerekenler
Türkiye, 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G çağına resmen adım atıyor. Saniyede 20 gigabit hız sunabilen bu yeni teknoloji, mobil deneyimi baştan aşağı değiştirecek. Peki, sizin telefonunuz 5G’ye hazır mı? Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz. İşte 5G uyumlu telefonlar…Derleyen: Hande Karacan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 31 Mart’ta düzenlenen törenle, Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin 5G’ye geçişi resmen ilan edilecek.
5G teknolojisini kullanabilmek için hem uyumlu bir telefon hem de SIM karta sahip olmanız gerekiyor. Mevcut 4,5G SIM kartlar 5G ile de uyumlu olsa da, daha eski SIM kartlar güncellenmek zorunda. Telefon ve SIM kart hazır olduğunda, operatörler aracılığıyla SMS veya mobil uygulama üzerinden 5G’yi aktif etmek mümkün. Son adım olarak telefonun “Ayarlar > Hücresel > Mobil Ağlar” kısmından 5G’yi seçmek yeterli.
TELEFONUM 5G’YE UYUMLU MU?
Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonundan sadece 32 milyonu 5G uyumlu. Telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için:
Ayarlar > Hücresel veya Mobil Ağlar menüsüne girin.
LTE veya 4,5G yerine 5G seçeneği varsa, telefonunuz 5G uyumludur.
Apple cihazlarda iPhone 12 ve sonrası, Samsung’da Galaxy S21 ve sonrası modeller 5G’yi destekliyor. Operatörlerin internet siteleri üzerinden de uyumluluk kontrolü yapılabiliyor.
Eğer telefonunuz 5G desteklemiyorsa, bütçenize uygun bir 5G uyumlu telefon almanız gerekebilir. İşte 20.000 TL altındaki modeller:
Samsung Galaxy A36 5G – 20.000 TL, 128 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh
Samsung Galaxy A26 5G – 19.000 TL, 256 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh
POCO M8 5G – 18.999 TL, 256 GB, 8 GB RAM, 5520 mAh
Realme 12PRO – 18.800 TL, 256 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh
Oppo A6 Pro 5G – 18.300 TL
Tecno Spark Slim 5G – 15.699 TL, 512 GB, 12 GB RAM, 5000 mAh
Xiaomi Redmi Note 15 – 14.799 TL
Oppo A5-5G – 12.000 TL, 256 GB, 8 GB RAM, 6000 mAh
Infinix Hot 60I 8/256GB – 11.700 TL, 8 GB RAM, 5160 mAh
Samsung Galaxy A06 – 9.700 TL, 128 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh