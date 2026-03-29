Türkiye’de 5G çağı başlıyor: İşte uyumlu telefonlar ve yapmanız gerekenler

5G teknolojisini kullanabilmek için hem uyumlu bir telefon hem de SIM karta sahip olmanız gerekiyor. Mevcut 4,5G SIM kartlar 5G ile de uyumlu olsa da, daha eski SIM kartlar güncellenmek zorunda. Telefon ve SIM kart hazır olduğunda, operatörler aracılığıyla SMS veya mobil uygulama üzerinden 5G’yi aktif etmek mümkün. Son adım olarak telefonun “Ayarlar > Hücresel > Mobil Ağlar” kısmından 5G’yi seçmek yeterli.