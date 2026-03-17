İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’yı 18 gündür ibadete kapalı tuttuğu bildirildi. Filistin’e bağlı Kudüs Valiliği, uygulamaya tepki göstererek kararın yetki ihlali olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi ve giriş çıkışlarının düzenlenmesinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkisinde olduğu vurgulandı. İsrail polisinin müdahalesinin mevcut statüyü zedelediği ifade edildi.

'TEHLİKELİ EMSAL' UYARISI

Yetkililer, söz konusu uygulamanın kutsal mekanların statüsünü tehdit ettiğini ve ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek bir emsal oluşturduğunu belirtti. Kısıtlamaların Kudüs’teki diğer dini alanlara da yayılabileceği uyarısı yapıldı.

İsrail polisi, İran’a yönelik saldırıların ardından güvenlik gerekçesiyle Eski Şehir’deki kutsal mekanlara girişleri sınırlandırdığını duyurdu. Bu kapsamda Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Kıyamet Kilisesi dahil birçok noktaya erişim kısıtlandı.

28 Şubat’tan bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmesine izin verilmediği belirtildi.