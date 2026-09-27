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“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Meryem Uzerli, kaldığı otelde beklenmedik bir an yaşadı.

Uzerli, odasında dinlendiği sırada yan odadan gelen televizyon sesinin başrolünde yer aldığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisine ait olduğunu fark etti. Kendi sesini ve repliklerini duyan oyuncu, yaşanan tesadüfü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KOMŞUSUNA SÜRPRİZ YAPMAYA KARAR VERDİ

Yan odadaki otel sakininin diziyi izlediğini fark eden Uzerli, bir süre ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Ardından takipçilerine de sürpriz yapıp yapmaması gerektiğini sordu. Daha sonra odasından çıkan Uzerli, yan odanın kapısına giderek kapıyı çaldı.

KAPIYI AÇINCA KARŞISINDA HÜRREM SULTAN’I GÖRDÜ

Kapının açılmasıyla karşısında dizide Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli’yi gören otel sakini kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Uzerli’nin komşusuna samimi şekilde selam verdiği anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Eğlenceli karşılaşma, “Muhteşem Yüzyıl”ın yıllar sonra da farklı ülkelerde izlenmeye devam ettiğini gösteren renkli anlardan biri oldu.