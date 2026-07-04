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Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi.

1 YIL CEZA ALMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, nisan ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Fenerbahçe, bu karara itiraz ederek dosyayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. TFF, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada itirazın değerlendirildiğini ve dosyayla ilgili inceleme sürecinin oy birliğiyle devam ettirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE İLE ASGARİ ÜCRET KARŞILIĞINDA SÖZLEŞME YENİLEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, devam eden hukuki sürece rağmen Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme kapsamında kulüpten yalnızca asgari ücret alacağı bilgisi paylaşıldı.

149 MAÇTA FORMA GİYDİ

2020 yılında Fenerbahçe kadrosuna katılan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu süreçte 11 gol atarken, 25 asistlik katkı sağladı.