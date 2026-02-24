Ünlü ekonomist Mert Başaran, gdh Sahne'de ekonomiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kendi ailesinin varlıktan yokluğa geçiş hikayesini hatırlatan Başaran, zenginliğin nesilden nesile neden aktarılamadığını istatistiklerle aktardı.

BAŞARAN: DEDENİZ ZENGİNSE BÜYÜK İHTİMALLE BATACAKSINIZ

İstatistik olarak dünyada yüzde 98 oranında, dördüncü jenerasyonun battığının altını çizen Başaran, “Yani bugün dedeniz zenginse büyük ihtimalle batacaksınız. Neden? Çünkü konfor alanında doğan çocuklar bir sürü handikapla doğuyor. Zorluklara alışkın olmuyorsunuz, lüks yemeyi seviyorsunuz, otobüs nedir bilmiyorsunuz. Giderleriniz yüksek oluyor ve o varlık zamanla eriyip bitiyor. O yüzden 'zengin kafa yapısı' ile 'fakir kafa yapısını' iyi ayırt etmemiz lazım” dedi.

Vatandaşlara kritik yatırım tavsiyelerinde bulunan Mert Başaran, tüketim kredileri ve lüks harcamalarla borçlandırılan çalışan kesimin, aslında işverenlerine ve sisteme nasıl mecbur bırakıldığını söyledi.

'SİSTEM SİZİ O HALE GETİRMEK İSTİYOR'

Başaran, "özgürlük" tanımını şu şekilde özetledi:

"Çalıştığınız yerde 1 milyon borcunuz var. Tatile gitmişsiniz, çanta almışsınız, kredi kartı patlamış. Patron da size çok kötü davranıyor. Masaya vurup nasıl gideceksiniz? Gidemezsiniz. Sistem sizi o hale getirmek istiyor. Borçlu, mutsuz toplumlara ihtiyaçları var yönetmeleri için. Ama bankada 1 milyon nakitiniz varsa, patrona 'Bana bunu diyemezsin, basıyorum istifayı' dersiniz. Kimse size o muameleyi yapamaz. Fiyatınızı ve özgürlüğünüzü cebinizdeki para belirler”

'DÜĞÜNLERDEKİ PARA ALTINA YATIRILSA EVSİZ ADAM KALMAZ'

Başaran, toplumdaki en büyük finansal hatalardan birinin "desinler" diye yapılan harcamalar olduğunu belirtti. Özellikle düğün masrafları üzerinden ailelere tepkilerde bulunan Başaran, isteğe göre masrafların olmaması gerektiğini söyledi. Başaran ailelere “Bugün o düğünlere yatırılan paralar altına konsun, yemin ederim Türkiye'de evsiz adam kalmaz” dedi.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.