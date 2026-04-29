Mersin’in Akdeniz ilçesi Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.G. araçla ezilirken, bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili yabancı uyruklu E.A. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüphelilerin geldikleri aracın hareket edememesi nedeniyle yaya olarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.