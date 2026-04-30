OLAYLAR

1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı oldu.

1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.

1897 - J. J. Thomson, Elektronu keşfettiğini duyurdu. Elektron keşfedilen ilk temel parçacık oldu.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.

1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükûmetin kurulduğunu bildirdi.

1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1955 - Bugün kullanılan Vietnam bayrağını, Kuzey Vietnam ilk kez resmî bayrağı olarak kabul etti.

1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1960 - Ali Ulvi Ersoy'nin karikatürü nedeniyle, Cumhuriyet gazetesi 10 gün süreyle kapatıldı.

1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 Milletvekili ve 15 Senatör partiden istifa etti.

1975 - Kuzey Vietnam birlikleri, Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1981 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Erzincan'da konuştu: "Bir kişi tasavvur ediniz ki eline silah alacak; sekiz kişiyi, on kişiyi, yirmi kişiyi hayvan boğazlar gibi boğazlayacak, öldürecek. Ondan sonra ben onu idam etmeyeceğim!"

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 16. idamı: 20 Şubat 1980'de Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hasan Doğan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cengiz Baktemur, idam edildi.

1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

1993 - WWW ön eki ile günümüzde kullanılan internet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından, halkın ulaşabileceği şekle getirildi.

1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

1998 - NATO Konseyi, Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.

1998 - PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı Yunan parlamenterlerin de katılımıyla Balkanlar Bürosu'nu açtı.

1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

2003 - Metrocity alışveriş merkezi İstanbul'da açıldı.

2013 - Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32,5 yıl) mahkûmu, Tahir Canan tahliye edildi.

2022 - Trabzonspor, Süper Lig'deki 7. şampiyonluğunu kazandı.

DOĞUMLAR

1310 - III. Casimir, 1333'ten 1370'e kadar bugünkü Polonya'nın öncülü olan Lehistan Krallığı'nın hükümdarı (ö. 1370)

1662 - II. Mary, 1689'dan 1694'teki ölümüne kadar eşi III. & II. William ile birlikte hüküm süren İngiltere, İskoçya ve İrlanda Kraliçesi (ö. 1694)

1723 - Mathurin Jacques Brisson, Fransız zoolog ve doğa filozofu (ö. 1806)

1770 - David Thompson, Britanyalı-Kanadalı kürk tüccarı, kadastrocu ve harita yapımcısı (ö. 1857)

1777 - Carl Friedrich Gauss, Alman kökenli matematikçi ve bilim insanı (ö. 1855)

1803 - Albrecht von Roon, Prusyalı asker ve devlet adamı (ö. 1879)

1857 - Eugen Bleuler, İsviçreli psikiyatr (ö. 1939)

1870 - Franz Lehár, Macar besteci (ö. 1948)

1883 - Jaroslav Hašek, Çek romancı (ö. 1923)

1896 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (ö. 1970)

1902 - Theodore Schultz, Amerikan iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1998)

1916 - Bob Pirie, Kanadalı yüzücü (ö. 1984)

1916 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (ö. 2001)

1924 - Sheldon Harnick, Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 2023)

1926 - Cloris Leachman, Amerikalı oyuncu, komedyen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)

1929 - Mette Lange-Nielsen, Norveçli oyuncu, kostüm tasarımcısı ve makyaj sanatçısı (ö. 1981)

1933 - Willie Nelson, Amerikalı country-folk sanatçısı

1938 - Larry Niven, Amerikalı bilimkurgu yazarı

1938 - Juraj Jakubisko, Slovak yönetmen (ö. 2023)

1940 - Burt Young, Amerikalı oyuncu, yazar ve ressam (ö. 2023)

1946 - XVI. Carl Gustaf, İsveç Kralı

1948 - Jocelyne Saab, Lübnanlı gazeteci ve film yönetmeni (ö. 2019)

1949 - António Guterres, Portekizli siyasetçi ve Birleşmiş Milletler'in 9. Genel Sekreteri

1949 - Selim İleri, Türk yazar, senarist ve eleştirmen (ö. 2025)

1952 - Jacques Audiard, Fransız film yönetmeni ve senarist

1954 - Jane Campion, Yeni Zelandalı film yönetmeni, senarist ve Oscar ödülü sahibi

1954 - Kim Darroch, Britanyalı büyükelçi

1955 - Nicolas Hulot, Fransız siyasetçi, yazar, fotoğrafçı ve gazeteci

1956 - Lars von Trier, Danimarkalı film yönetmeni ve senarist

1958 - Charles Berling, Fransız oyuncu

1959 - Stephen Harper, Kanadalı politikacı ve Kanada'nın 22. Başbakanı

1961 - Arnór Guðjohnsen, İzlandalı eski millî futbolcu

1961 - Thomas Schaaf, Alman futbolcu ve teknik direktör

1961 - Isiah Thomas, Amerikalı basketbolcu

1965 - Adrian Pasdar, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni

1969 - Paulo Jr., Brezilyalı müzisyen

1970 - Halit Ergenç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1973 - Leigh Francis, komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1975 - Johnny Galecki, Amerikalı oyuncu

1976 - Victor J. Glover, Amerikalı astronot

1976 - Ankaralı Namık, Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu (ö. 2015)

1976 - Amanda Palmer, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1978 - Ayça İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Simone Barone, İtalyan futbolcu

1979 - Gerardo Torrado, Meksikalı eski millî futbolcu

1980 - Luis Scola, Arjantinli profesyonel basketbolcu

1980 - Jeroen Verhoeven, Hollandalı futbolcu

1981 - Rasim Ozan Kütahyalı, Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu

1981 - John O'Shea, İrlandalı eski futbolcu

1982 - Kirsten Dunst, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Lloyd Banks, Amerikalı rapçi ve G-Unit grubunun üyesi

1982 - Drew Seeley, Kanadalı-Amerikalı oyuncu, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı

1983 - Tatjana Hüfner, Alman kızakçı

1985 - Gal Gadot, İsrailli oyuncu ve model

1986 - Dianna Agron, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1989 - Tunay Acar, Türk-Alman futbolcu

1990 - Michael Schulte, Alman şarkıcı

1991 - Hristos Milordos, Kıbrıs Rumu şarkıcı

1991 - Travis Scott (Jacques Webster), Amerikalı rapçi ve prodüktör

1992 - Finn Lemke, Alman hentbolcu

1992 - Marc-André ter Stegen, Alman kaleci

1992 - Paweł Wszołek, Polonyalı futbolcu

1993 - Amine Gülşe, Türk oyuncu ve manken

1994 - Chae Seo-jin, Güney Koreli oyuncu

1996 - Robert Rojas, Paraguaylı futbolcu

1997 - Ali Rıza Serlek, Norveçli güreşçi

1998 - Olivia DeJonge, Avustralyalı oyuncu

2001 - Lil Tjay, Amerikalı rap sanatçısı

2002 - Teden Mengi, İngiliz futbolcu

ÖLÜMLER

65 - Lucan (Marcus Annaeus Lucanus), Romalı şair (d. 39)

1030 - Gazneli Mahmud, Gazne Devleti'nin kurucusu (d. 971)

1063 - Renzong, Çin'in Song Hanedanı'nın dördüncü imparatoru (d. 1010)

1305 - Roger de Flor, başta Sicilya ve Bizans İmparatorluğu olmak üzere Akdeniz kıyılarında ve Anadolu topraklarında faaliyetlerde bulunmuş olan condottiere (d. 1267)

1632 - III. Zygmunt Waza, İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (d. 1566)

1642 - Dmitri Pojarski, 1611'den 1612'ye kadar Lehistan-Rusya Savaşı sırasında askeri liderliği ile tanınan Rus prensi (d. 1577)

1751 - Petro Lassi, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordularına komutanlık etmiş general (d. 1678)

1821 - Benderli Ali Paşa, Osmanlı sadrazamı ve devlet adamı (d. ?)

1847 - Karl (Teschen Dükü), Avusturya arşidükü, askeri reformcu ve kuramcı (d. 1771)

1865 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (d. 1805)

1883 - Édouard Manet, izlenimciliğin kurucularından Fransız ressam (d. 1832)

1885 - Jens Peter Jacobsen, Danimarkalı şair, yazar ve bilim insanı (d. 1847)

1889 - Carl Rosa, Alman asıllı İngiliz opera besteci ve yöneticisi (d. 1842)

1921 - Kamures Hanım, V. Mehmed'in ilk eşi (d. 1855)

1945 - Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman politikacı ve yazar (Nazi Almanyası'nın diktatörü) (d. 1889)

1945 - Eva Braun, Adolf Hitler'in uzun süreli hayat arkadaşı ve kısa bir süre için nikahlı eşi (d. 1912)

1956 - Alben W. Barkley, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 35. başkan yardımcısı (d. 1877)

1974 - Agnes Moorehead, Amerikalı aktris (d. 1900)

1982 - Lester Bangs, Amerikalı müzik eleştirmeni, yazar ve müzisyen (d. 1948)

1983 - George Balanchine, Gürcü asıllı Amerikalı koreograf (d. 1904)

1983 - Muddy Waters, Amerikalı müzisyen (d. 1913)

1989 - Sergio Leone, İtalyan film yapımcısı ve yönetmen (d. 1929)

1994 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (d. 1960)

1998 - Nizar Kabbani, Suriyeli şair, yazar ve diplomat (d. 1923)

2000 - Poul Hartling, Danimarkalı diplomat ve siyasetçi (d. 1914)

2007 - Gordon Scott, Amerikalı aktör (d. 1926)

2010 - Gerry Ryan, İrlandalı yazar, televizyon sunucusu ve haber spikeri (d. 1956)

2011 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (d. 1911)

2012 - Benzion Netanyahu, Polonya doğumlu İsrailli tarihçi ve siyonist aktivist (d. 1910)

2015 - Ben E. King, Amerikalı soul şarkıcısı (d. 1938)

2015 - Henriette Ragon, bilinen ismiyle Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1918)

2015 - Nigel Terry, İngiliz oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1945)

2016 - Daniel Aaron, Amerikalı yazar ve akademisyen (d. 1912)

2016 - Uwe Friedrichsen, Alman sinema ve dizi oyuncusu (d. 1934)

2016 - Harry Kroto, Britanyalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1939)

2017 - Belchior, Brezilyalı şarkıcı ve besteci (d. 1946)

2017 - Lorna Gray, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2017 - Mbah Gotho, 146 yaşında olduğu iddia edilen Endonezyalı (d. 1870)

2017 - Ueli Steck, İsviçreli dağcı ve tırmanış sporcusu (d. 1976)

2018 - Joel Kovel, Amerikalı yazar ve psikiyatrist (d. 1936)

2019 - Anémone, Fransız oyuncu (d. 1950)

2019 - Beth Carvalho, Brezilyalı kadın şarkıcı, besteci, dans müzisyeni ve siyasetçi (d. 1946)

2019 - Luciano Comaschi, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1931)

2019 - Peter Mayhew, İngiliz aktör (d. 1944)

2020 - Suleiman Adamu, Nijeryalı politikacı (d. 1963)

2020 - Tony Allen, Nijeryalı baterist, besteci ve söz yazarı (d. 1940)

2020 - Óscar Chávez, Meksikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aktör (d. 1935)

2020 - Jordan Cox, İngiliz ragbi birliği oyuncusu (d. 1992)

2020 - Kundanika Kapadia, Hint romancı, öykü yazarı ve deneme yazarı (d. 1927)

2020 - Rishi Kapoor, Hint Oyuncu (d. 1952)

2020 - Sam Lloyd, Amerikalı aktör, kapella şarkıcısı ve müzisyen (d. 1963)

2020 - Jean-Marc Manducher, Fransız iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1948)

2020 - Sylvie Vincent, Kanadalı antropolog ve etnolog (d. 1941)

2020 - Yu Lihua, Tayvanlı-Amerikalı yazar ve öğretmen (d. 1931)

2021 - Claudia Barrett, Amerikalı aktris (d. 1929)

2021 - Aleksey Bespalikov, Sovyet-Rus siyasetçi (d. 1948)

2021 - Eli Broad, Amerikalı milyarder iş insanı ve hayırsever (d. 1933)

2021 - Kęstutis Glaveckas, Litvanyalı siyasetçi (d. 1949)

2022 - Neil Campbell, İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1977)

2022 - Naomi Judd, Amerikalı country şarkıcısı, müzisyen, aktris, söz yazarı ve aktivist (d. 1946)

2022 - Mino Raiola, Futbol menajeri (d. 1967)