Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Arsenal’i konuk etti.

Estadio Metropolitano’da oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında Viktor Gyökeres, penaltıdan attığı golle Arsenal’ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

56. dakikada Atletico Madrid, Julian Alvarez’in penaltı golüyle eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. Kalan bölümde başka gol çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

RÖVANŞ VE FİNAL EŞLEŞMESİ

Rövanş karşılaşması 5 Mayıs Salı günü İngiltere’de oynanacak. Turu geçen ekip, finalde PSG - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs’ta Macaristan’daki Puskas Arena’da yapılacak.

GYÖKERES’TEN ETKİLİ PERFORMANS

Arsenal’ın İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 5 gole ulaştı. Gyökeres daha önce Atletico Madrid’e 2, Inter’e 1 ve Kairat Almaty’ye 1 gol atmıştı.

ALVAREZ TARİHE GEÇTİ, MESSI'Yİ GEÇTİ

Julian Alvarez ise Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli oyuncu oldu. Alvarez bu başarıya 41 maçta ulaşırken, Lionel Messi 42 maçta bu sayıya erişmişti.