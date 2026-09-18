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Kaynak: ANKA

Mersin’de kamyoncu esnafı, artan akaryakıt ve araç bakım maliyetlerine karşı nakliye ücretlerinin yetersiz kaldığını belirterek eylem yaptı.

Akdeniz ilçesine bağlı Tırmıl mevkisinde yaklaşık 300 kamyoncu araçlarını boş bir alana çekerek kontak kapattı. Kamyoncular, mazot fiyatının 100 lirayı aşmasına rağmen nakliye firmalarının eski tarifeler üzerinden çalışmak istediğini belirterek ücretlerin artırılmasını talep etti.

“NEREYE KADAR DAYANACAĞIZ?”

Eyleme katılan bir kamyoncu, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

“Yeter artık, bıktık yeter. Nereye kadar dayanacağız? Arabalarımızı yakalım? 4 öğrencim var. Öğrencilerimi okula gönderemiyorum. Şehir içi dolmuşlar her ay yüzde 10, yüzde 20 zam yapıyor bize gelince niye zam yok. Sayın büyüklerime sesleniyorum, gelsin bu çocukları okula göndersinler. Çocuklarımı okula gönderdiğim zaman bir simit parası veremiyorum.”

Bir başka kamyoncu ise nakliyecilerle anlaşma sağlanamadığı için 5 gündür kontak kapattıklarını belirterek, “Arkadaşlar evine ekmek götüremiyor” dedi.

“ÇALIŞTIKÇA BATIYORUZ”

Akaryakıt ve sanayi masraflarının kazançlarını erittiğini söyleyen bir başka kamyoncu da, “Çalıştıkça batıyoruz. Zam için grev yapıyoruz. Nakliyecilere sesleniyoruz. Bize zam yapmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamyoncular, sigorta, muayene ve lastik giderlerinin de ciddi şekilde arttığını belirtti. Bir esnaf, sigortanın 45 bin, muayenenin 40 bin, yeni lastiğin ise 50 bin liraya ulaştığını söyledi.

“4 YILDIR AYNI FİYATLARLA YÜK ÇEKİYORUZ”

Dört yıldır nakliye ücretlerinin değişmediğini öne süren bir kamyoncu ise gelirlerinin büyük bölümünün akaryakıt ve araç bakımına gittiğini belirterek şöyle konuştu:

“4 yıl önce mazot kaç paraydı, şimdi kaç para? Ayrıca sanayi fiyatlarına da bakmak lazım. 4 yıldır her şeye yüzde 100 zam gelmiş bize verilen para hâlâ aynı. Sanayiye giremiyoruz. Sanayiden kaçıyoruz. Girdiğimiz zaman da kazancımızı oraya bırakıyoruz. Aynı şekilde akaryakıt da öyle. Biz sanayi ile akaryakıta çalışıyoruz. Paranın yarısı sanayiye yarısı akaryakıta gidiyor.”