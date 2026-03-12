Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları durmak bilmiyor. Kazanın adresi bu kez Mersin. Anamur ilçesine bağlı Kaş Yaylasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sonucu işçi servisi uçurumdan yuvarlandı.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer süğrekli sürücüleri yol şartları ve trafik kuralarrına uymaları konusunda uyarıyor.