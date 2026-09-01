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Kaynak: İHA

Tarihi geçmişi, Akdeniz kıyıları, zengin mutfağı ve doğasıyla dikkat çeken Mersin, turizm altyapısını güçlendirecek adımları hayata geçiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar; kent merkezinden Anamur, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut’a kadar tüm ilçeleri kapsayan dengeli bir kalkınma modeli sunuyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü; sahil düzenlemeleri, kültür rotaları, arkeolojik kazı destekleri ve uluslararası tanıtım stratejileriyle kentin turizm ağını genişletiyor.

TAŞ BİNA KENT MÜZESİNE DÖNÜŞÜYOR

Yürütülen projelerin detaylarını aktaran Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça, kent merkezindeki tarihi Taş Bina’nın "Kent Müzesi" haline getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Akça, yıllarca belediye hizmet binası olarak kullanılan yapının Mersin’in tarihi, sanatı, coğrafyası ve müziğini ziyaretçilere tek bir noktada sunacak ilk destinasyon durağı olacağını vurguladı.

KIRSAL TURİZM VE ARKEOLOJİ BİR ARADA

Kırsal kalkınmayı turizmle entegre ettiklerini belirten Başar Akça, kentin kültürel ve coğrafi zenginliklerini ortaya çıkaran örnek uygulamaları şu sözlerle özetledi:

"Son yıllarda kırsal turizmin önemli bir halkası olan ‘Örnek Köyler’ ve ‘Köyümüz Atölye’ projeleriyle yerel üretime can vererek bölgenin kendine has özelliklerini bütüncül şekilde ele alıyoruz. Uzuncaburç Arkeoköy projemiz hem arkeolojik değeri hem de üretici iş birlikleriyle tamamlanıyor. Mut Çömelek Mahallesi’nde jeoköy odaklı üretimi desteklerken, Toroslar Hamzabeyli’de ve Girit kültürünün yaşatıldığı Melemez Köyü’nde benzersiz turizm rotaları sunuyoruz."

Arkeolojik sahalara verilen destekler ve gastronomi alanındaki çalışmalarla Mersin’in bir açık hava müzesi anlayışıyla değerlendirildiği, hedefin turist sayısını ve kentin marka değerini artırmak olduğu kaydedildi.