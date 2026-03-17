İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023'te yapılan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülerek yürütülen soruşturma hazırlandı.

Biten iddianamenin detayları ise belli oldu. Bankalararası Kart Merkezi AŞ(BKM), "mağdur", TCMB "şikayetçi", eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener "örgüt elebaşı", eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ise "örgüt yöneticisi" olarak iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN ORTAK NOKTASI EMRAH ŞENER

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in elebaşılığını gerçekleştirdiği suç örgütünün, geçmiş dönemlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve hizmet alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarılmasına neden olduğu iddianamede aktarıldı.

İddianamede dosyadaki şüphelilerin birçoğunun ortak noktasının Emrah Şener olduğu belirtilirken, iddianamede, Baran Aytaş'ın Şener'in yüksek lisans öğrencisi olduğu ve Şener'in 2017-2020 yılları arasında Aytaş'ı Merkez Bankası'nda kendisine bağlı danışman olarak çalıştırdığı belirtildi.

Şener'in, Aytaş'ın 2020 yılı ve devamında BKM'de genel müdür yardımcılığı ve genel müdür görevlerine getirilmesini sağladığı ve yönlendirdiği de iddianamede dikkat çeken ayrıntı oldu.

SİNGAPUR'DA PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

BKM'nin, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (TTO) ihalesiz bir şekilde hizmet alımları yapmasını ve Enarge'nin "Çipli Plastik Kart Alımı" ve "Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme" ihaleleri almasını Şener’in sağladığı ve üniversiteden öğrencisi olan örgüt üyesi şüpheli Bora Koç'u 2018'de TCMB'ye danışman olarak işe aldırdığı, burada dört yıl görev yaptıktan sonra BKM'de genel müdür yardımcılığı görevine getirdiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca iddianamede Emrah Şener’in Singapur'da paravan şirket kurdurduğu eski BKM çalışanı ve örgüt üyesi şüpheli Muhammed Güven'e ilettiği ve Boğaziçi TTO'nun, bu firmadan hizmet alımı yapmış gibi fatura düzenlemesini sağladı.

TOPLAM İHALE BEDELİ 177 MİLYON LİRA

İddianamede, söz konusu eylemlerin ihale ve sözleşme bedellerinin toplam 177 milyon 192 bin 538 lira olduğu ifade edildi. BKM Ürün Yönetim Bölümü'nün talebine istinaden 22 Mayıs 2023'te 2,5 milyon çipli plastik kart alımı ihalesine çıkıldığı, ihaleye idari 'Şartname, Çerçeve Sözleşme, Kapsam Dokümanı ve Teklif Mektubu' hazırlanarak, aynı yıl 17 Mayıs'ta Enarge şirketinin de arasında olduğu 3 şirkete söz konusu dokümanların gönderildiği belirtildi.

İhalenin gerçekleştirildiği tarihte sadece Enarge şirketinin teklif ilettiği, 3 milyon 235 bin dolar nihai bedel karşılığında ihalenin Enarge'nin üzerine kaldığı, Satın Alma Komisyonu Kararında o dönem 19,867 kur seviyesinden 64 milyon 269 bin 745 liraya anlaşıldığı iddianamede belirtildi. Merkez Bankası'nın inceleme raporu ile alınan bilirkişi raporunda usulsüzlükler ile kanuna aykırılıklar tespit edildiği aktarıldı.

HİLELİ DAVRANIŞLARLA TTO’YA PARALAR AKTARILMIŞ

Boğaziçi TTO'dan yapılan hizmet alımlarının mali yönden incelenmesine ilişkin, BKM kaynaklarının hileli davranışlarla TTO'ya aktarılarak "zimmet" suçunun işlendiği, suçtan kaynaklanan malvarlığı gelirlerinin özel belgede sahtecilik yapılarak, yurtdışına çıkarılmak suretiyle aklandığı belirtildi.

CEZA TALEPLERİ BELLİ OLDU

İddianamede, Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Muhammed Güven ve İbrahim Şener'in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası'nın hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi tarafından yürütülen iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler belirlemişti. Bu ihalelerde kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı aktarılmıştı.

10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından eski MB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç dahil yedi kişinin 13 Ekim'de tutuklanmıştı.

Emrah Şener'in 10, 50 ve 200 TL'lik banknotlarda imzası da yer almıştı.