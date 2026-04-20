Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimiyle sarsılan piyasalarda sular duruluyor. Savaşın Türk Lirası üzerindeki baskısını kırmak için yoğun bir rezerv harcama döneminden geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ateşkes ve diplomasi trafiğinin başlamasıyla birlikte rotayı yeniden döviz alımına kırdı.

İKİ HAFTADA 20 MİLYAR DOLARLIK TOPARLANMA

Ekonomim'de Şebnem Turhan'ın haberine göre; QNB ekonomistlerinin verilerine göre, 27 Şubat ile 3 Nisan arasındaki sancılı süreçte TCMB, TL'yi desteklemek adına yaklaşık 49 milyar dolarlık net döviz satışı gerçekleştirmişti. Bu dönemde yabancı yatırımcı çıkışı ve yerli yerleşiklerin dövize yönelimi rezervleri zorlasa da, 10 Nisan’da ilan edilen ateşkes rüzgarı tersine çevirdi:

10 Nisan haftasında yabancı yatırımcıların TL varlıklara 7 milyar dolarlık girişi ve yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki çözülme, Merkez'in elini güçlendirdi. TCMB, son iki haftalık süreçte piyasadan yaklaşık 20 milyar dolar döviz toplayarak rezervlerini tahkim etti. 10 Nisan itibarıyla swap hariç rezervler 18.4 milyar dolardan 32.2 milyar dolara sıçrayarak moral verdi.

22 NİSAN PPK KARARI: "ARTIRIM" BEKLENTİSİ YERİNİ "PAS"A BIRAKTI

Rezervlerdeki bu hızlı toparlanma, 22 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklentileri de kökten değiştirdi. Savaşın en sıcak olduğu günlerde masada olan 300 baz puanlık artış ihtimali, yerini "sabit tutma" senaryosuna bıraktı.

Anket Sonuçları: Matriks Haber’in 28 ekonomistle yaptığı ankette, 16 katılımcı politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörüyor.

Gecelik Fonlama Stratejisi: Ekonomistler, TCMB'nin mevcut fonlamayı gecelik faiz kanalıyla sürdüreceğini, ancak veri odaklı temkinli duruşun korunacağını belirtiyor.

ENFLASYON PATİKASINDA "ENERJİ" RİSKİ SÜRÜYOR

Gedik Yatırım’ın analizine göre, savaşın yarattığı enerji şoku enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25’ten yüzde 29 seviyesine revize edilirken, şu detaylar öne çıkıyor:

"Doğalgaz ve enerji tesislerindeki hasarlar nedeniyle fiyatların eski seviyelerine dönmesi zaman alabilir. Bu durum, özellikle gıda ve hizmet enflasyonu üzerinde dolaylı baskı yaratmaya devam edecektir."

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Piyasa uzmanları, Eylül ayına kadar bir faiz indirimi beklemiyor. Emtia arzının normalleşmesi ve fiyatların gerilemesi durumunda, sonbahar aylarında kademeli bir gevşeme ve haftalık repo fonlamasına geçişin mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Yıl sonu politika faizi tahmini ise %34,5 – yüzde 35,0 bandında yoğunlaşıyor.