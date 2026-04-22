Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerinin dozunu artırıyor. 20 Nisan Pazartesi günü Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi programının "çöktüğünü" manşetine taşıyan gazete, bugün de sürmanşetinden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı doğrudan hedef aldı.

"FAİZ KARARI KARAHAN’IN İNİSİYATİFİNE Mİ KALDI?"

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Yeni Şafak, "Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor" başlığıyla manşet verdi. Haberde, Merkez Bankası Başkanı’nın geçmişteki bir kapalı toplantı sırasında sarf ettiği iddia edilen, "Herhangi bir beklenti yoktu, faizleri 500 baz puan artırmaya ben karar verdim, ama artırmayabilirdim" şeklindeki ifadelerine vurgu yapıldı. Bu çıkışla, kurumsal bir politika yerine kişisel kararların ön planda olduğu iması yapıldı.

İŞ DÜNYASINDA "KARAMSARLIK" HAKİM

Gazetenin iç sayfalarında yer alan analizlerde, Merkez Bankası’nın "aşırı temkinli" tutumunun reel sektör üzerindeki negatif etkileri üzerinde duruldu. Haberde dikkat çeken eleştiriler şunlar:

Faiz artırımlarında 500-700 baz puanlık sert adımlar atılırken, indirim sürecinde 100 baz puanlık "sembolik" adımlarla yetinilmesinin piyasadaki belirsizliği körüklediği savunuldu.

2025 yılının ardından 2026’ya da kötümser giren iş dünyasının, yüksek maliyetler nedeniyle üretim çarklarını döndürmekte zorlandığı, ihracatçıların ise küresel rekabette kan kaybettiği öne sürüldü.

Ekonomi yönetiminin en kritik iki ismi olan Şimşek ve Karahan’ın art arda gelen bu manşetlerle hedef alınması, ekonomi politikalarına dair iktidar bloğu içindeki görüş ayrılıklarının kamuoyuna yansıması olarak yorumlanıyor.