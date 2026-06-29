Kaynak: Haber Merkezi

Edirne’de 22 Aralık 2025 tarihinde Meriç Nehri’nde kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır’dan 6 aydır haber alınamıyor.

TELEFONU EN SON YUNAN SINIRINDA SİNYAL VERDİ

22 Aralık’ta yanında arkadaşı ile beraber Avrupa hayali için yola çıktığı düşünülen 25 yaşındaki Ensar Çakır, Meriç Nehri’ni botla geçmek isterken kayboldu. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve dalgıç polisler tarafından hem karada hem su altında 20 gün boyunca arama yapıldı. Tüm aramalara rağmen Ensar Çakır bulunamadı. Yapılan çalışmalarda Ensar Çakır’ın telefon sinyalinin en son Yunan sınırında olduğu tespit edildi.

6 AYDIR GELECEK BİR HABER BEKLİYORLAR

YENİÇAĞ'a konuşan ve kardeşinin yokluğunda her geçen günün bir işkenceye dönüştüğünü belirten abla Eylem Çakır, “22 Aralık 2025 gecesinden beri hayatı durmuş, zamanı kardeşimin kaybolduğu o soğuk geceye sabitlenmiş biriyim. Kardeşim Ensar Çakır, o gece Edirne’de, Meriç Nehri’nin dondurucu sularında kayboldu. Biz kardeşimizin sesini geri istiyoruz. 25 yaşında bir gencin kaybına karşı sessiz kalınması, vicdanlarımızı her gün yeniden kanatıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evladı olan kardeşimin hikayesinin bu denli belirsizliğe terk edilmesine yüreğimiz dayanmıyor” dedi.

6 aydır Ensar Çakır’dan gelecek bir haber bekleyen ailesi, Ensar Çakır’ın akıbetinin belirlenmesi için daha geçiş çaplı çalışma başlatılmasını istiyor.

"EN SON KÖPRÜDE GÖRMÜŞLER"

Kardeşinin ve arkadaşının iki ayrı botla yola Meriç Nehri'nde yol aldığını söyleyen abla Eylem Çakır, "Kardeşim arkadaşıyla birlikte gitmiş. O gece bölgede iki bot varmış. Öndeki botta bulunan kişiler Türkiye tarafında yakalanmış. Kardeşimin bulunduğu bot ise en son köprünün orada görülmüş. Botta bulunan diğer kişiler daha önce inmiş ve yakalanmış. Kardeşimi en son köprünün orada, köprünün altından geçmeden önce gördüklerine dair ifadeler var. Ondan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilikler ile görüşmeler yaptıklarını ve Interpol sürecini başlattıklarını aktaran abla Çakır, hala somut bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti. Çakır, kardeşinin gören veya hakkında bilgi sahibi olanların yetkilerlerle iletişime geçmesini istedi.