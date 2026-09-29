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Kaynak: Haber Merkezi

333 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma 11 Mayıs 2026'da başlamıştı. 11-13 Mayıs tarihlerindeki oturumlarda Merdan Yanardağ savunmasını 12 Mayıs’ta yapmış, mahkeme sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek davayı ertelemişti.

YANARDAĞ'A CASUSLUK SUÇLAMASI

6 Temmuz 2026’da görülen ikinci duruşmada da mahkeme Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutukluluklarının devamına karar vermiş ve davayı 29 Eylül 2026’ya ertelenmişti.

24 Ekim 2025'te TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturması kapsamında evinden gözaltına alınmış, Yanardağ'ın evinde ve TELE1'deki odasında polis tarafından arama yapılmıştı. Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından TELE1'e kayyum atanmıştı.

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