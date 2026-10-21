Kaynak: Haber Merkezi

Mercedes-Benz, yeni CLA ailesinin güvenliğini ölçmek için iki hareketli otomobille yan çarpışma testi gerçekleştirdi. Hibrit CLA Shooting Brake, tam elektrikli CLA'nın sürücü tarafına 56 km/s hızla çarptı. Testte dört yetişkin ve dört çocuğu temsil eden sekiz manken kullanıldı.

KABİN VE BATARYA KORUNDU

Şirketin açıklamasına göre çarpışma sonrası iki aracın da yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korudu. Mankenlerden alınan ölçümlerin güvenlik sınırları içinde kaldığı belirtildi.

Elektrikli CLA'nın batarya paketinde fiziksel bütünlüğü bozan bir hasar oluşmadığı, yüksek voltaj sisteminin ise çarpışmayla birlikte otomatik olarak devre dışı kaldığı açıklandı.