Kaynak: Haber Merkezi

Tesla, Avrupa’daki Full Self-Driving (FSD) Denetimli sistemine yönelik test çalışmalarından yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. İspanya ve İsveç’te gerçekleştirilen sürüşlere ait videolarda, farklı trafik, yol ve hava koşullarında sistemin nasıl çalıştığına ilişkin örnekler yer aldı.

FSD’nin Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmasına yönelik düzenleyici süreçte gözler 6 Ekim 2026 tarihine çevrildi. Motorlu Taşıtlar Teknik Komitesi (TCMV), söz konusu tarihte yapılacak oylamayla sistemin 27 AB ülkesinde geçerli olabilecek onay durumunu değerlendirecek.

Tesla, yaklaşık iki hafta önce Avrupa ve Kuzey Amerika’daki test çalışmalarından elde ettiği verileri de açıklamıştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, Avrupa’da gerçekleştirilen binlerce test senaryosunda yüzde 99’un üzerinde başarı oranına ulaşıldı. Tesla ayrıca testler sırasında manuel kullanıma göre 4,1 kat daha az kaza meydana geldiğini duyurdu.

FSD (Denetimli) sistemi halen Hollanda, Danimarka, Belçika, Estonya, Litvanya ve Slovenya’da kullanım onayına sahip. AB çapında onay sürecinde ise 27 üye ülkeden en az 15’inin destek vermesi gerekiyor. Bunun yanı sıra destek veren ülkelerin nüfusunun, Avrupa Birliği’nin toplam nüfusunun en az yüzde 65’ine karşılık gelmesi gerekiyor.

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Jernej Vrtovec, daha önce yaptığı açıklamada FSD sisteminin güvenli ve verimli ulaşım açısından potansiyel taşıdığını belirtti.

Öte yandan FSD’nin Avrupa Birliği yollarındaki kullanımına ilişkin farklı görüşler bulunuyor. Fransa, önceki aylarda güvenlik gerekçelerini öne sürerek sistemin mevcut özellikleriyle AB yollarında kullanımına onay verilmesine karşı olduğunu bildirdi.

Tesla ise yaklaşan oylama öncesinde Avrupa’daki test çalışmalarını gösteren videoları paylaşmaya devam ediyor. İspanya için yayımlanan görüntülerde, FSD Supervised sisteminin ülkede son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği testlerden bölümler bulunuyor. Şirket, bu dönemde İspanya yollarında 460 bin kilometrenin üzerinde test sürüşü yapıldığını açıkladı.

İspanya’daki test görüntülerinde sistemin çeşitli trafik senaryolarındaki hareketleri yer aldı. Kırsal bir yolda atlarla karşılaşan araç hızını düşürürken, gece saatlerinde dar ve yoğun sokaklarda da sürüş gerçekleştiriliyor. Yağışlı havada otoyol kullanımı ve yol çalışması yapılan bölgelerde koniler ile işçilerin arasından ilerleme de videoda gösteriliyor.

Görüntülerde FSD’nin dar yollarda karşı yönden gelen araçlara geçiş alanı oluşturduğu, tekerlekli sandalye kullanan yayalara karşı dikkatli hareket ettiği ve sirenleri açık acil durum araçlarına yol verdiği görülüyor. Videonun yaklaşık 1 dakika 20. saniyesinde ise yol çalışması bulunan bir kavşakta görevlinin yönlendirmesi üzerine aracın ters şeritten giriş yaptığı bölüm yer alıyor.

İsveç’teki testlere ilişkin video da Tesla tarafından yayımlandı. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalardan alınan görüntülerde sistemin şehir içi ve kırsal yollardaki sürüşleri gösterilirken, güneşli havanın yanı sıra yağmur ve kar koşullarındaki performansına da yer veriliyor.