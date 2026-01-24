Kredi derecelendirmeleri bir ülkenin borç ödeme kapasitesini yansıtır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye'nin kredi notlarını açıkladı. Fitch Ratings 2025 Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak derecelendirmiş ve not görünümünü "durağan" olarak belitmişti. Moody's ise "Ba3" olarak derecelendirmiş ve not görünümünü "durağan" olarak belitmişti.

Yatırımcıların merakla beklediği "Türkiye'nin 2026 kredi not dereceleri" açıklandı.

FITCH POZİTİFE DÖNDÜRDÜ

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak belirlerken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

MOODY'S DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Moody's ise piyasa beklentilerine paralel olarak Türkiye’nin "Ba3" olan kredi notunu ve "durağan" görünümünü koruyan kuruluş, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ve 2028 seçimlerine dikkat çekti

FİTCH RATİNGS'İN NOTU NE ANLAMA GELİYOR?

"BB-" notu, bir ülkenin borç ödeme kapasitesinde olumlu gelişmeler olduğunu gösteriyor.