Yaşlanmayı yavaşlatan aşı keşfedildi: İltihaplanmayı azaltıyor

Aşının, vücudun belirli patojenlere karşı geliştirdiği adaptif bağışıklık yanıtını da güçlendirdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, yaşla beraber yükselen ve 'inflammaging' olarak adlandırılan kronik düşük düzeyli iltihaplanmanın, kalp hastalıkları ve bilişsel gerileme gibi birçok sağlık sorununun temelinde yer aldığını vurguladı. Zona virüsünün tekrardan aktive olmasını engelleyen aşının bu arka plan iltihaplanmasını azaltarak daha sağlıklı bir yaşlanmaya katkı sunabileceği ifade edildi.