İnsanlığın öngörülemez ve engellenemez, doğ, büyü, yaşlan, öl, döngüsü, insanlar tarafından kırılmaya çalışılıyor. İlk adım olarak yaşlanmanın önüne geçmeye çalışılırken, ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, zona aşısı olan 70 yaş ve üzerindeki bireylerde biyolojik yaşlanmanın, aşı olmayanlara kıyasla daha yavaş ilerlediğini ortaya çıkardı.
Yaşlanmayı yavaşlatan aşı keşfedildi: İltihaplanmayı azaltıyor
Zona aşısı, 70 yaş üzerinde biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı belirtildi. ABD’de gerçekleştirilen araştırma, aşının iltihaplanmayı azaltarak yaşlanma sürecini etkilediğini gösteriyor.
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği ve The Journals of Gerontology dergisinde paylaşılan çalışmada, 2016 senesinde 70 yaş ve üzerinde olan 3 bin 884 kişinin sağlık verileri inceleme altına alındı.
Biyolojik yaşlanma, iltihaplanma düzeyleri, bağışıklık yanıtı, kan dolaşımı ve nörodejenerasyon gibi göstergeler üzerinden değerlendirilme altına alındı.
ETKİSİ KANITLANDI
Araştırmanın başyazarı Jung Ki Kim, biyolojik yaşın takvim yaşından farklı olarak vücudun genel sağlık ve işlev durumunu yansıttığını ifade ederek, yetişkin aşılarının son senelerde demans ve nörodejeneratif hastalık risklerinin azalmasıyla da ilişkilendirildiğine dikkat çekti.
Kim, bu çalışmanın aşıların yalnızca enfeksiyonları önlemekle kalmayıp sağlıklı yaşlanmaya katkı sunabileceğine dair kanıtları güçlendirdiğini ifade etti.
KRİTİK İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR
Sonuçlara göre zona aşısı olan bireylerde iltihaplanma düzeyleri daha düşük, epigenetik ve gen ifadesine dayalı yaşlanma göstergeleri daha yavaş ve toplam biyolojik yaşlanma skorları daha olumlu çıktı.
Aşının, vücudun belirli patojenlere karşı geliştirdiği adaptif bağışıklık yanıtını da güçlendirdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, yaşla beraber yükselen ve 'inflammaging' olarak adlandırılan kronik düşük düzeyli iltihaplanmanın, kalp hastalıkları ve bilişsel gerileme gibi birçok sağlık sorununun temelinde yer aldığını vurguladı. Zona virüsünün tekrardan aktive olmasını engelleyen aşının bu arka plan iltihaplanmasını azaltarak daha sağlıklı bir yaşlanmaya katkı sunabileceği ifade edildi.