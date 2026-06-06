Hafik ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan Nail Koç ile Murat Yaralı, bayramda işleri nedeniyle merada hayvan otlatan arkadaşları Vahip Ceylan, Hakan Doldur, Enes Kurt ve Yüksel Karagöz’ü unutmadı.

Bayram ziyaretine gidemeyen Koç ve Yaralı, hazırladıkları bayram şekerlerini drona yükleyerek merada bulunan arkadaşlarına ulaştırdı. O anları da hem dron kamerası ile hem de cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Dronla gönderilen bayram şekerlerini gören çobanlar, gelen şekerleri gülümseyerek kabul etti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

‘HOŞ BİR ANI OLDU’

Bayramda arkadaşlarına sürpriz yapmak istediklerini belirten dron kullanıcısı Murat Yaralı, "Bu bayram arkadaşlarımızla köyümüzün çobanlarına sürpriz yapmak istedik. Merada hayvan otlatan arkadaşlarımıza dron ile şeker ikramında bulunduk. Bizim için hoş bir anı oldu" dedi.

O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Abdullah Koç ise, "Bu bayram köyümüzün gençleri köyümüzün çobanlarına güzel bir sürpriz yaptı. Bayramın birinci günü dronlarıyla merada hayvan otlatan çobanlara şeker ikramında bulundular. Çobanların bu güzel günde mutlu olmasına vesile oldular. Ben gençlerimizi böyle güzel düşündükleri için kutluyorum. İnşallah daha güzel düşüncelerle karşımıza çıkarlar" diye konuştu.

Abdullah Koç