TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım’ın Dubai’de turistlerle kavgaya karıştığı iddia edildi ancak viral görüntüler aslında 2025’te Dallas’ta yaşanan başka bir olaya ait çıktı. Yanlış kimlik büyük şaşkınlık yarattı.
Viral görüntülerdeki TikTok fenomenleri değilmiş! Dubai’de saç saça baş başa dediler ama…
TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım’ın Dubai’de turistlerle yaşadığı iddia edilen, saç saça baş başa yere kadar uzanan şiddetli kavgasının gerçeği çok farklı çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair asıl detaylar şaşırttı…Mina Kaymakçı
Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım’ın bu kez paylaşımları değil, Dubai’de turistlerle kavgaya karıştıkları iddiası konuşuldu.
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olay, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada viral hale gelince kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti.
Videoların aslında 2025 Haziran ayında ABD’nin Dallas eyaletinde yaşanan bir kavgaya ait olduğu anlaşıldı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre olay kalabalık bir bölgede başladı ve hızla çevrenin dikkatini çekti. Sözlü atışmalar sertleşince gerilim yükseldi, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin geciktiği ifade ediliyor.
Kamera kayıtlarında kadınların birbirine bağırarak ağır hakaretler savurduğu görülüyor. Tartışmanın ardından karşılıklı saldırılar başladı; tekme ve tokatlar havada uçuştu.
Kavga sırasında kadınların yere düştüğü, yerlerde sürüklendiği ve çevredekilerin ayırmakta zorlandığı dikkat çekti. Arbede, basit bir tartışmadan çok daha ciddi bir boyuta ulaştı.
Kullanıcılar farklı tepkiler gösterdi; bazıları kadınları sert şekilde eleştirirken bazıları olayın ayrıntılarını öğrenmek istedi.
Görüntülerin yayılmasıyla kavgaya karışanların kimliği arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Olay sonrası yetkililerden ya da polisten resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı veya adli işlem olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Dallas’ta kamusal alanlarda kavga ve taşkınlığa karşı katı kurallar bulunduğu biliniyor; bu durum da sosyal medyada tartışmayı daha da alevlendirdi. Kullanıcılar olayın hukuki sonuçlarını merakla bekliyor.
Dallas’taki kadın kavgası, yalnızca fiziksel şiddetiyle değil, yanlışlıkla fenomenlerle ilişkilendirilmesi sayesinde de büyük yankı uyandırdı. Genellikle lüks tatil ve gösterişli yaşam paylaşımlarıyla tanınan isimlerin böyle bir olayla anılması dikkat çekti. Daha önce benzer bir skandalla gündeme gelmemeleri de videonun bu kadar hızlı yayılmasında etkili oldu.