Viral görüntülerdeki TikTok fenomenleri değilmiş! Dubai’de saç saça baş başa dediler ama…

Görüntülerin yayılmasıyla kavgaya karışanların kimliği arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Olay sonrası yetkililerden ya da polisten resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı veya adli işlem olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Dallas’ta kamusal alanlarda kavga ve taşkınlığa karşı katı kurallar bulunduğu biliniyor; bu durum da sosyal medyada tartışmayı daha da alevlendirdi. Kullanıcılar olayın hukuki sonuçlarını merakla bekliyor.

Dallas’taki kadın kavgası, yalnızca fiziksel şiddetiyle değil, yanlışlıkla fenomenlerle ilişkilendirilmesi sayesinde de büyük yankı uyandırdı. Genellikle lüks tatil ve gösterişli yaşam paylaşımlarıyla tanınan isimlerin böyle bir olayla anılması dikkat çekti. Daha önce benzer bir skandalla gündeme gelmemeleri de videonun bu kadar hızlı yayılmasında etkili oldu.