Türkiye’nin önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan Assan Grup’a yönelik 5 Eylül 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ve askeri casusluk iddiasıyla operasyon yapmıştı. Operasyon sonrası bu gruba bağlı şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı.

Şirket AKP’ye yakın bir şirketi. Şirketi birçok AKP’li isim ziyaret etmiş, şirketin sahibi Emin Öner’in iktidar mensubu birçok isimle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Hatta operasyon öncesi İstanbul’da yapılan savunma sanayi fuarında bu şirketin standını güvenlik bürokrasisinin neredeyse tamamı ziyaret etmişti.

Bu şirketle ilgili iddianame geçen hafta tamamlandı. İddianamedeki suçlamalardan biri de şirketin sahibi Emin Öner’in FETÖ üyesi olduğu iddiasıydı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede, Emin Öner'e ait cep telefonu numarasının HTS analizinde hakkında aynı suç kapsamında kayıt olan toplamda 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar süren irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Ancak Emin Öner hakkında FETÖ soruşturması ilk defa açılmadı. Daha önce Ankara’da iki defa Emin Öner hakkında FETÖ soruşturması açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki kez kovuşturmaya yer yok kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Assan Grup’la ilgili soruşturmaya başladığında ilk iş olarak Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurmak oldu. Elindeki bilgi ve belgelerle kovuşturmaya yer yok kararlarının kaldırılmasını istedi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu talebini kabul etti ve FETÖ’den de soruşturma açılmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre 113 FETÖ’cü isimle Emin Öner’in iletişimi tespit edilmiş. Bu iddia doğruysa akıllara “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer yok kararı verdiği soruşturmalarda HTS kayıtlarına bakmadın verdi” sorusu geliyor.