Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde fenalaştı. Eşinin çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 45 yaşında hayatını kaybetti.

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan ve 1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.

Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.