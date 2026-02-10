Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan ve 248 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, daha önce 22 ila 30 yıl hapis istenen dosyada suçun niteliğini değiştirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mütalaa İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulurken, savcılık Barım’ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' yerine doğrudan 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Dosyada karar duruşmasının yarın yapılması bekleniyor.

KARAR YARIN ÇIKACAK

Savcılık, eylemlerin görünürde demokratik protesto olarak sunulmasına karşın asıl amacın ülke genelinde kaos ve kargaşa yaratmak ve hükümeti devirmeye yönelik bir ortam oluşturmak olduğunu öne sürdü. Bu süreçte çeşitli yasa dışı örgütlerin faaliyet alanı bulduğuna da yer verildi. Öte yandan Yargıtay’ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin önceki kararlarına atıf yapılarak, olayların 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayşe Barım hakkında verilecek kararın yarınki duruşmada açıklanması bekleniyor.