Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Müzik kariyeriyle adından söz ettiren Melike Şahin, özel yaşamındaki sevindirici gelişmeyi sevenleriyle paylaştı. 2023 yılında altı yıldır beraber olduğu Sedat Arpalık ile evlenen 37 yaşındaki sanatçı, doğumun ardından bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını yayımladı. Şahin, böylece hayatındaki yeni döneme ilişkin mutluluğunu takipçilerine gösterdi.

Anne ve oğlunun birlikte olduğu kareleri sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti. Paylaşımı kısa sürede ilgi gören sanatçı, erkek çocuğuna Ali Robin adını verdiklerini duyurdu.

Şahin, paylaşımında kendisine tebrik mesajları gönderen ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Ünlü şarkıcı ayrıca doğum sonrası lohusalık dönemini yaşayan anneleri de unutmadı. Kendisiyle benzer bir süreçten geçen tüm annelere sevgilerini ileten sanatçı, mesajını onlara yönelik sıcak ifadelerle tamamladı.